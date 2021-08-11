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В Германии задержан сотрудник британского посольства за шпионаж в пользу России

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 13:47
В Германии задержан сотрудник британского посольства за шпионаж в пользу России - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Германии арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии.

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Британский гражданин Дэвид С. был задержан в Потсдаме вчера, 10 августа 2021 года, сотрудниками управления уголовной полиции. Его подозревают в том, что он не позднее ноября 2020 года работал на иностранную разведку. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски.

Дэвид С. работал местным сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине. По данным следствия, по крайней мере один раз он отправлял документы, полученные на работе, представителю российской разведки. В обмен на информацию подозреваемый получил неизвестную сумму денег.

Расследование проводили совместно власти Германии и Великобритании.

Сегодня следственный судья Федерального суда примет решение о предварительном заключении подозреваемого под стражу.

Денис Юдин
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Германия шпион шпионаж спецслужбы РФ
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