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Шпионаж в пользу России. Литовский политик приговорен к шести годам тюрьмы

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27.07.2021, 16:50
Шпионаж в пользу России. Литовский политик приговорен к шести годам тюрьмы - Фото
Альгирдас Палецкис (Фото – Algirdas Paleckis, Facebook)

В Литве осужден за шпионаж в пользу России политик Альгирдас Палецкис, его приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает LRT.

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Вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, который признал вину по этому делу и дал показания, освобожден от уголовной ответственности.

По версии прокуратуры, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года обвиняемые сотрудничали с представителем российской разведки и другими гражданами России, один из которых признан виновным в деле о столкновениях 13 января 1991 года между сторонниками независимости Литвы и советскими военными.

Обвинение утверждает, что подозреваемые собирали информацию и за деньги передавали ее россиянам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

С ноября 2004 года по апрель 2007 года Палецкис был депутатом Сейма Литвы от Социал-демократической партии. В 2012 году был приговорен к штрафу за нарушение закона об отрицании оккупации Литвы Советским Союзом.

Денис Юдин
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приговор литва шпионаж спецслужбы России Альгирдас Палецкис
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