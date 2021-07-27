Шпионаж в пользу России. Литовский политик приговорен к шести годам тюрьмы

В Литве осужден за шпионаж в пользу России политик Альгирдас Палецкис, его приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает LRT.

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Вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, который признал вину по этому делу и дал показания, освобожден от уголовной ответственности.

По версии прокуратуры, в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года обвиняемые сотрудничали с представителем российской разведки и другими гражданами России, один из которых признан виновным в деле о столкновениях 13 января 1991 года между сторонниками независимости Литвы и советскими военными.

Обвинение утверждает, что подозреваемые собирали информацию и за деньги передавали ее россиянам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

С ноября 2004 года по апрель 2007 года Палецкис был депутатом Сейма Литвы от Социал-демократической партии. В 2012 году был приговорен к штрафу за нарушение закона об отрицании оккупации Литвы Советским Союзом.

В марте 2021 года за шпионаж в пользу России были арестованы сотрудники военной разведки Болгарии.

17 мая в Польше был задержан подозреваемый в шпионаже на Россию.

10 июня стало известно о задержании в Польше еще одного подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В тот же день Сейм Латвии согласился на арест депутата Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Денис Юдин

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