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В Германии задержали российского ученого: подозревают в работе на спецслужбы РФ

21.06.2021, 12:33
В Германии задержали российского ученого: подозревают в работе на спецслужбы РФ - Фото
Иллюстративное фото Федеральной полиции Германии (фото - ЕРА)

В Германии задержали ученого Ильнура Н., гражданина России. Его подозревают в работе на спецслужбы РФ, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Германии.

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Как отмечается, ордер на арест был выдан в пятницу 18 июня – в тот же день ученого задержали, на месте работы и проживания провели обыски.

По данным немецкой генпрокуратуры, Ильнур Н. работал научным сотрудником на научно-технической кафедре в одном из университетов Германии.

В период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с сотрудником российской спецслужбы, отмечают правоохранители. По крайней мере, на двух из этих встреч он за деньги передавал университетскую информацию.

Расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев пишет в Twitter, что задержанный россиянин, вероятно, работал ассистентом на факультете машиностроительства в Университете Аугсбурга, а до 2013-го трудился в Российской академии наук.

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На сайте университета Аугсбурга еще не удалена информация о докторе Ильнуре Нагаеве. Его инициалы совпадают с именем "Ильнур Н.", которое опубликовала генпрокуратура Германии.

В генпрокуратуре отмечают, что 19 июня россиянин Ильнур Н. предстал перед судом в первом заседании.

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Марк Сировой
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