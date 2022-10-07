Германия выдала визу российскому шпиону, несмотря на предупреждение разведки – Spiegel
Федеральное правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже в пользу России, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведслужбы другой страны. Об этом пишет Der Spiegel.
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По информации издания, гражданин России, которого спецслужбы считают агентом разведки РФ, ранее получил отказ на получение визы из-за возражений спецслужб.
После этого Россия на переговорах об аккредитации сотрудников посольства Германии подняла вопрос выдачи визы этому гражданину и потребовала решить вопрос положительно.
В августе тот же соискатель подал новое заявление, и на этот раз визу ему выдали, проигнорировав предупреждения разведки.
Этот случай привел к началу внутреннего расследования, которое установило, что предупреждение BfV было проигнорировано из-за ошибки чиновника. Ошибка с выдачей визы была признана, а виза отозвана.
Spiegel отмечает, что Германия "достаточно мягко" относится к выявленным российским шпионам, несмотря на то что уже выслала множество сотрудников спецслужб РФ, работавших под дипломатическим прикрытием.
Тем не менее, пишет издание, по оценкам западных спецслужб, ни в одной другой европейской стране не действуют столько российских агентов, маскирующихся под дипломатов, как в Германии. По оценкам специалистов, их осталось еще не менее сотни.
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