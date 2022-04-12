В Польше задержали агента Кремля: собирал информацию о войсках

Польша арестовала гражданина России и предъявила ему обвинение в шпионаже в интересах разведки РФ, сообщила во вторник пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.

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По данным контрразведки, мужчина получал информацию о боеготовности Вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб. В контрразведке пришли к выводу, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ.

У него обнаружили, среди прочего, информацию о воинских частях, их оснащении и штатном расписании.

Мужчина проживал в Польше 18 лет и занимался предпринимательской деятельностью. Он был задержан 6 апреля и будет находиться под стражей в течение трех месяцев.

В апреле в Польше задержали беларусов, собиравших информацию о военных объектах.

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Наталия Фреик

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