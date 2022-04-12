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В Польше задержали агента Кремля: собирал информацию о войсках

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 16:05
В Польше задержали агента Кремля: собирал информацию о войсках - Фото
Фото: depositphotos.com

Польша арестовала гражданина России и предъявила ему обвинение в шпионаже в интересах разведки РФ, сообщила во вторник  пресс-служба Национальной прокуратуры Польши. 

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По данным контрразведки, мужчина получал информацию о боеготовности Вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.  В контрразведке пришли к выводу, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ. 

У него обнаружили, среди прочего, информацию о воинских частях, их оснащении и штатном расписании.

Мужчина проживал в Польше 18 лет и занимался предпринимательской деятельностью. Он был задержан 6 апреля и будет находиться под стражей в течение трех месяцев. 

  • В апреле в Польше задержали беларусов, собиравших информацию о военных объектах.

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Наталия Фреик
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