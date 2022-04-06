В Польше задержали беларусов, собиравших информацию о военных объектах

В польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, которые собирали разведданные о критических военных и гражданских объектах. Об этом сообщает прокуратура Польши.

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В выводах Службы военной контрразведки указано, что задержанные занимались шпионской деятельностью в пользу спецслужб Беларуси. Они, среди прочего, проводили разведку военных и гражданских объектов, имеющих решающее значение для обороны Польши.

Им выдвинуты обвинения в шпионаже.

На время расследования граждане Беларуси арестованы на три месяца.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Вадим Ребрина

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