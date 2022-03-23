В Польше обнаружили 45 подозрительных дипломатов РФ. Спецслужбы требуют их выдворить

Агентство внутренней безопасности Польши выявило 45 российских дипломатов и персонала, которые предположительно работают на спецслужбы страны-оккупанта РФ, и требует их высылки. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб РП Станислава Жарина пишет сайт Польского радио.

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Материалы следствия, сказал он, доказывают, что деятельность выявленных лиц "служит реализации российских разведывательных проектов, направленных на стабильность Республики Польша и ее партнеров на международной арене, и угрожает интересам и безопасности Польши".

Посла России в Польше Сергея Андреева срочно вызвали в польский МИД.

Глава Агентства внутренней безопасности страны просит Варшаву выдворить подозреваемых с территории Польши.

Он подчеркнул, что сотрудники российских спецслужб при посольстве РФ нарушают польское законодательство и положения Венской конвенции, используя статус дипломата для ведения разведывательной деятельности.

19 марта 2022 года Украину покинули сотрудники посольства Беларуси в Киеве.

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Евгений Пилипенко

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