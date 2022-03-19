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Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу вручили 30 серебреников видео

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19.03.2022, 20:22
Игорь Сокол и украинский пограничник (скриншот видео Сергея Дейнеко)
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Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Соколов, передает Еврорадио.

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Он пожаловался, что его машину отправили на полный досмотр. Соколов утверждает, что осматривалась внутренняя обшивка машины и его личные вещи.

"Мы заехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 09:00", – сказал он.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опубликовал видео, как по его поручению пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками. Пограничник сказал, что это 30 серебреников, и попросил передать их главе Погранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо.

СПРАВКА. Выражение "30 серебреников" означает плату за предательство. В Новом Завете за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа.

Беларусь, несмотря на заверения местного диктатора Александра Лукашенко, что РФ никогда не нападет на Украину с беларуской территории, предоставила плацдарм Кремлю для вторжения в Украину с севера.

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Марк Сировой
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посольство беларусь посол игорь сокол
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