Убитых и раненых российских военных вывозят в Беларусь: местные в шоке от трупов – РС

Тела убитых на войне в Украине российских военных вывозят в Беларусь. Об этом сообщает Радые Свабода со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, с первого дня войны госпитали в Мозыре, Гомеле и Наровле начали принимать раненых российских военных, а морги – убитых. С медиков взяли подписку о неразглашении под угрозой увольнения.

Источники издания говорят, что 3 марта морги в Мозыре и Гомеле стали переполненными от трупов российских солдат. А в Мозыре на прошлой неделе трупы сразу погрузили в вагони Российской железной дороги.

"Трупов было нереально много! Люди, находившиеся на станции Мозырь, просто были в шоке от количества трупов, погруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить", – рассказал журналистам один из жителей Мозыря.

Он также рассказал, что в селе Каменка под Мозырем оцепили кладбище, никого не пускали. Может быть, там начали хоронить русских. "Тем более возле Каменки-Бокова есть аэродром и большой лагерь россиян", – сказал он.

Другой источник издания сообщил, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами, с ними работают даже узкоспециализированные врачи.

Жители Гомеля рассказали журналистам, что в городе привычное явление – автобусы ПАЗы с ранеными россиянами и грузовики "Урал" с убитыми. "На "Уралах" их трупы увозят в аэропорт, а оттуда в Россию", – сказал местный житель.

Раненых оккупантов отвозят в Гомельский центр радиационной медицины с начала войны, там российские врачи заняли несколько этажей, пишут журналисты. Раненых также доставляют в больницу в Костюковке, больницу скорой медицинской помощи и областную клиническую больницу.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине войска РФ потеряли более 12 000 военных убитыми.

Марк Сировой

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