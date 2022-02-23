Российские дипломаты с чемоданами спешно покидают посольство РФ в Киеве: видео

После решения руководства страны-агрессора эвакуировать персонал российских загранучреждений из Украины в Сети появилось видео, как сотрудники посольства в Киеве спешно покидают здание с чемоданами.

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Вчера, 22 февраля, Министерство иностранных дел России заявило, что их дипломатам якобы угрожают "физической расправой" в Украине, поэтому приняло решение об эвакуации.

Сегодня пропагандистский российский сайт ТАСС сообщил, что в Киеве уже началась эвакуация. В Сети появилось видео:

Также Думская сообщает, что сотрудники российского диппредставительства в Одессе покинули здание, прихватив с собой флаг РФ. Вчера одесситы заметили, что на территории генконсульства РФ что-то жгли – предполагали, что документы.

16 февраля в Киеве из посольства РФ повалил дым, но в ГСЧС сказали, что сообщений о пожаре не поступало.

21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.

В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".

Министерство иностранных дел Украины просит Зеленского рассмотреть разрыв дипломатических отношений с РФ.

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Оксана Житнюк

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