UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин: Минских соглашений больше не существует. "Республики" – это весь Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 18:42
Путин: Минских соглашений больше не существует.
Владимир Путин (скриншот с видео)

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует, и Россия не намерена их выполнять. Об этом он сказал во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минские соглашения? Их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?" – сказал Путин.

"Что касается вопроса, в каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит — мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", – заявил президент страны-агрессора.

Он надеется, что в дальнейшем то, что в России называют республиками, будет занимать полностью Луганскую и Донецкую области.

"Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, тем более, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", – сказал Путин.

  • Вчера зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены". "Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.
  • Сегодня российские политики высказывают разные мнения о том, в каких границах РФ признала захваченные ею районы Украины. Очевидно, что там нет общей позиции на этот счет.

Читайте также: Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Донбасс владимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 