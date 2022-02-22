Путин: Минских соглашений больше не существует. "Республики" – это весь Донбасс

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует, и Россия не намерена их выполнять. Об этом он сказал во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минские соглашения? Их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?" – сказал Путин.

"Что касается вопроса, в каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит — мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", – заявил президент страны-агрессора.

Он надеется, что в дальнейшем то, что в России называют республиками, будет занимать полностью Луганскую и Донецкую области.

"Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, тем более, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", – сказал Путин.

Вчера зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены". "Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.

Сегодня российские политики высказывают разные мнения о том, в каких границах РФ признала захваченные ею районы Украины. Очевидно, что там нет общей позиции на этот счет.

Читайте также: Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.