В России "не могут" определиться, в каких границах они признали боевиков на Донбассе
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил неопределенность в вопросе о том, в каких все же границах Россия признала оккупированные территории Донбасса. В МИД РФ, нелегитимной Госдуме и среди террористов мнения тоже разные.
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"В тех границах, в которых они себя провозглашали, когда эти республики были провозглашены", – сказал Песков в комментарии росСМИ.
На уточняющий вопрос, о нынешних ли границах идет речь, Песков не ответил, сказал: "Добавить мне нечего".
Как передают пропагандистские РИА Новости, главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин заявил, что границы якобы будут в пределах Донецкой области, но "дальнейшие шаги покажет время".
Российский РБК передает, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил – Россия признает оккупированные территории в тех границах, в которых террористы реализуют свои "властные полномочия и юрисдикцию".
Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Слуцкий в комментарии российским пропагандистам сказал: "Думаю, что этот вопрос будет решен в соответствии с тем, как сами территории себя позиционируют".
Ранее сегодня глава комитета нелегитимной Госдумы РФ по делам СНГ коммунист Леонид Калашников заявил, что своих террористов ЛНР/ДНР Россия якобы признает "в границах Донецкой и Луганской областей".
А первый заместитель председателя комитета нелегитимной Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова опровергла признание боевиков в границах Донецкой и Луганской областей: "В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли".
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина.
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