Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину
22.02.2022, 18:15
Скриншот с видео
Совет федерации разрешил президенту страны-агрессора Владимиру Путину использовать войска РФ на украинском Донбассе. Об этом стало известно из видеотрансляции заседания Совфеда.
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Решение принято единогласно.
В тексте постановления Совфеда говорится, что "общая численность войск, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территорий РФ определяются президентом РФ в соответствии с конституцией РФ".
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".
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