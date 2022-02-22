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Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 18:15
Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину - Фото
Скриншот с видео

Совет федерации разрешил президенту страны-агрессора Владимиру Путину использовать войска РФ на украинском Донбассе. Об этом стало известно из видеотрансляции заседания Совфеда.

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Решение принято единогласно.

В тексте постановления Совфеда говорится, что "общая численность войск, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территорий РФ определяются президентом РФ в соответствии с конституцией РФ".

Совфед России поддержал решение Путина о вторжении в Украину
Вадим Ребрина
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Россия Донбасс владимир путин
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