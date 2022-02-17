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Из трубы посольства РФ в Киеве повалил дым. У спасателей ничего не знают – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 13:25
Из трубы посольства РФ в Киеве повалил дым. У спасателей ничего не знают – видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

В сети появилось видео дымящегося посольства России в Киеве. Столичная госслужба по чрезвычайным ситуациям в комментарии LIGA.net сказала, что к спасателям не поступал вызов по данному инциденту.

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Журналист Андрей Цаплиенко разместил видео, на котором над посольством РФ поднялся дым. По его словам, это вчерашние кадры.

В ГСЧС говорят, что если бы там был пожар, "уже бы все сгорело", так как видео появилось относительно давно. Так как вызова на место не было, спасатели не могут утверждать, но предполагают, что это был просто дым из дымохода, появившийся в результате отопления помещения. 

LIGA.net также пыталась дозвониться в посольство РФ в Киеве, но там на звонок не ответили.

В комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС представитель посольства РФ сказал, что "пожара нет, ничто не горит".

Российское посольство находится по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

  • В январе 2022-го Россия эвакуировала часть дипломатов из Украины перед переговорами с Западом.
  • 5 января, по данным NYT, 18 человек (в основном дети и жены российских дипломатов) на автобусах уехали в Москву. В последующие дни выехали еще около 30 человек из посольства в Киеве и консульства во Львове.

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Оксана Житнюк
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