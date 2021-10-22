Природа против Кремля. От стены на Красной площади отвалился зубец: видео

В Москве сильный порыв ветра сорвал строительные леса на кремлевской стене. Из-за этого частично разрушен один из зубцов сооружения. Информацию подтвердила Федеральная служба охраны РФ, сообщает Интерфакс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

РосСМИ публикуют видео происшествия, снятые на Красной площади. Пострадавших нет.

В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

В Москве сегодня объявлен повышенный, желтый, уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Повалено больше двух десятков деревьев и несколько дорожных конструкций.

Читайте также: Стрельба в здании ФСБ в Москве: новое видео и детали

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.