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Природа против Кремля. От стены на Красной площади отвалился зубец: видео

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 20:54
Природа против Кремля. От стены на Красной площади отвалился зубец: видео - Фото
Скриншот с видео

В Москве сильный порыв ветра сорвал строительные леса на кремлевской стене. Из-за этого частично разрушен один из зубцов сооружения. Информацию подтвердила Федеральная служба охраны РФ, сообщает Интерфакс.

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РосСМИ публикуют видео происшествия, снятые на Красной площади. Пострадавших нет.

В Москве сегодня объявлен повышенный, желтый, уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Повалено больше двух десятков деревьев и несколько дорожных конструкций.

Читайте также: Стрельба в здании ФСБ в Москве: новое видео и детали

Вадим Ребрина
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Россия погода кремль
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