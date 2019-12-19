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Стрельба в здании ФСБ в Москве: новое видео и детали

Сегодня, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы около дома 12 по улице Большая Лубянка. Об этом сообщили российские СМИ.

Первые сообщения о стрельбе появились около 18:00 по московскому времени. 

Вскоре в ФСБ России заявили, что подозреваемый в стрельбе нейтрализован (убит), его личность устанавливается, мотивы неясны. Сначала в ФСБ говорили о том, что нападавших было трое, двое из которых были убиты сразу после начала перестрелки. Позже сообщили, что открыл стрельбу один человек.

Как стало известно, два сотрудника ФСБ РФ получили крайне тяжелые ранения. Позже появилась информация, что один сотрудник российской спецслужбы погиб.

Согласно заявления ЦОС ФСБ, проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

При стрельбе пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщили в Минздраве РФ.

Президенту РФ Владимиру Путину оперативно докладывали о ситуации. Во время стрельбы Путин находился на концерте в Кремле, посвященном Дню работника госбезопасности, но концерт прерван не был.

По данным источников, нападение, вероятно, планировалось так, чтобы оно совпало с выступлением Путина, посвященном Дню работника органов безопасности.

На российском сайте Медуза написали, что в новостях на государственном ТВ России эта тема обсуждается вскользь, без подробностей. Основные сюжеты посвящены пресс-конференции Путина.

Telkegram-канал 112 опубликовал видео "момент ликвидации одного из напавших на здание ФСБ на Лубянке":

Российское РБК вело трансляцию с места событий:

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Теги: фсб, стрельба
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