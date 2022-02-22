UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 19:46
Россия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Руководство РФ приняло решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там объяснили это решение тем, что российским дипломатам якобы угрожают "физической расправой".

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – сказано в сообщении.

Читайте также: Путин: Минских соглашений больше не существует. "Республики" – это весь Донбасс

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия посольство эвакуация дипломаты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 