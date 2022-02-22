Россия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины
Руководство РФ приняло решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
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Там объяснили это решение тем, что российским дипломатам якобы угрожают "физической расправой".
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – сказано в сообщении.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".
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