Россия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины

Руководство РФ приняло решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Там объяснили это решение тем, что российским дипломатам якобы угрожают "физической расправой".

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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