Беларуских военных хотят переодеть в российскую форму для войны с Украиной – Данилов

Россия разрабатывает спецоперацию по привлечению к войне с Украиной беларуских военных. Для этого последних хотят переодеть в российскую военную форму, сообщил в эфире телеканала Рада секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, часть беларуских военных отказывается воевать против Украины. Их уговаривают работники Федеральной службы безопасности РФ и других спецслужб, говорит он. Данилов подчеркнул: Украина готова к такому развитию событий.

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"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они хотят одеть форму РФ на беларуских военных. Я предупреждаю: если мы здесь будем находить беларусов, у них будет такой же отпор, который есть у россиян вместе с чеченцами", – заявил Данилов.

Александр Мясищев

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