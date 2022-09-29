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В США майору в отставке и его жене предъявлены обвинения в попытке шпионажа в пользу РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 20:46
В США майору в отставке и его жене предъявлены обвинения в попытке шпионажа в пользу РФ - Фото
Департамент Юстиции США в Вашингтоне (Фото - Wikipedia)

Министерство юстиции США предъявило бывшему военному и его жене обвинение в заговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

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По данным зачитанного в суде обвинения, майор в отставке Джейми Ли Генри, бывший военный врач, и его жена Анна Габриэлян, профессиональный анестезиолог, намеревались передать в Россию индивидуальные медицинские данные военных США, к которым они имели профессиональный доступ.

В обвинительном заключении сказано, что намерение появилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

Габриелян встретилась с кем-то, кого она считала российским госслужащим, но который на самом деле он был агентом ФБР. Габриелян сказала ему, что "мотивирована патриотизмом по отношению к России" и хотела бы "оказать России любую возможную помощь, даже если это означало увольнение или тюремное заключение". Она также вызвалась привлечь к заговору своего мужа, заявив, что у него, среди прочего, есть информация о военной помощи США Украине.

На следующей встрече уже Генри сказал агенту, что тоже "привержен России" и даже подумывал о том, чтобы пойти добровольцем в армию РФ.

Через некоторое время пара действительно передала агенту информацию о действующих и бывших военнослужащих и их семьях.

  • 12 апреля сообщалось, что в Польше арестован гражданин России, которому предъявлено обвинение в шпионаже в интересах РФ.
  • 26 августа появились сообщения, что агентура РФ в Германии шпионила за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными вооружениями.

Сергій Бережний
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шпионаж фбр обвинение
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