Российская агентура в Германии шпионила за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными вооружениями. Об этом, ссылаясь на данные Службы военной контрразведки Германии (MAD), пишет Der Spiegel.

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Описываются случаи, когда предполагаемые шпионы следили за учениями вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвер в Баварии.

На обоих этих полигонах инструкторы бундесвера и США обучали военных ВСУ применению самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (Идар-Оберштайн) и американских артиллерийских систем (Графенвер).

Еженедельник пишет, что вскоре после начала программы обучения украинцев немецкие контрразведчики заметили "подозрительные автомобили, из которых, похоже, наблюдали за дорогами к военным объектам". Также над учебными центрами "несколько раз пролетали небольшие беспилотники", которые могли снимать подготовку бойцов ВСУ.

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Также в подразделении бундесвера, отвечающем за военную контрразведку, подозревают, что российские шпионы пробовали радиосканерами снимать информацию с мобильных телефонов украинцев на полигонах.

Начальница MAD Мартина Розенберг заявила о растущей угрозе шпионажа со стороны России, "в частности, из-за обучения украинских вооруженных сил здесь, в Германии, а также из-за поставок оружия в Украину".

Ранее сегодня Der Spiegel написал, что левые в партии Шольца требуют вести переговоры с Россией "как можно скорее".

19 августа стало известно, что в Германии написали новое обращение – Шольца призвали бросить Украину; глава МИД Кулеба ответил "наркоманам".

25 августа германский канцлер Шольц приехал к бойцам ВСУ на полигоне на берегу Балтийского моря, восхитился и залез на танк.

В Германии депутат переживает, что подумают россияне, если им запретят ездить в ЕС.

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Евгений Пилипенко

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