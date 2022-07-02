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Однажды в Италии. Передача гаубиц Украине задержана из-за бдительной полиции Неаполя – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 12:05
Однажды в Италии. Передача гаубиц Украине задержана из-за бдительной полиции Неаполя – СМИ - Фото
САУ PzH 2000 (фото - армия Италии)

Неапольская полиция не пропустила и завернула назад на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача с самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000, следовавшие из Италии в Германию для отправки Вооруженным Силам Украины, пишет Il Mattino.

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Причина, сообщает издание, в отсутствии у частного подрядчика-перевозчика регистрационного удостоверения на тягачи и полуприцепы, просроченных техпаспортах и отсутствии прав на управление спецтехникой у одного из водителей.

"Три боевые машины из колонны в составе пяти САУ были отправлены обратно на базу, ожидая повторной перевозки. Два других тягача продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину", – отметили в издании.

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Военные отметили, что PzH 2000 "направлялись на учения Dynamic Front 22 на немецком полигоне Графенвёр".

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект – 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса – 55,3 т, экипаж – пять человек.

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Евгений Пилипенко
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италия артиллерия военная помощь сау PzH 2000 Panzerhaubitze 2000
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