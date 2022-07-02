Однажды в Италии. Передача гаубиц Украине задержана из-за бдительной полиции Неаполя – СМИ
Неапольская полиция не пропустила и завернула назад на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача с самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000, следовавшие из Италии в Германию для отправки Вооруженным Силам Украины, пишет Il Mattino.
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Причина, сообщает издание, в отсутствии у частного подрядчика-перевозчика регистрационного удостоверения на тягачи и полуприцепы, просроченных техпаспортах и отсутствии прав на управление спецтехникой у одного из водителей.
"Три боевые машины из колонны в составе пяти САУ были отправлены обратно на базу, ожидая повторной перевозки. Два других тягача продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину", – отметили в издании.
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Военные отметили, что PzH 2000 "направлялись на учения Dynamic Front 22 на немецком полигоне Графенвёр".
- В конце июня выяснилось, что Германия хочет передать Украине больше гаубиц PzH 2000, ведет переговоры с Нидерландами.
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