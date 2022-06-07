ВСУ уже "тестируют" гаубицы PzH 2000 на учениях. Их передадут Германия и Нидерланды

Украинские военнослужащие приступили к практическим занятиям по стрельбе из гаубиц PzH 2000, которые ВСУ получат от Нидерландов и Германии. Об этом рассказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн в интервью на официальном YouTube-канале Бундесвера.

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"Украинские воины, находящиеся на учениях, завершили теоретическую часть и приступили к практическим занятиям по стрельбе из гаубиц PzH 2000", – сказал Цорн.

Генштаб ВСУ поблагодарил за поддержку и помощь Германии и Нидерландам, которые согласились передать Украине самоходные артустановки. Суммарно Украина должна получить 12 гаубиц от двух стран.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

6 мая министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщила, что Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

12 мая в Минобороны Нидерландов сообщили, что Вооруженные Силы Украины получат от страны пять самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

Оксана Житнюк

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