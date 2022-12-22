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Сотрудник разведки Германии заподозрен в шпионаже в пользу России

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 19:18
Сотрудник разведки Германии заподозрен в шпионаже в пользу России - Фото
Камера наблюдения около здания BND в Берлине (фото – скриншот из видео)

Сотрудник Федеральной разведслужбы Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По данным немецких СМИ, сотруднику Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л. предъявлено подозрение в государственной измене, в частности, в шпионаже в пользу России. Его задержали 21 декабря в соответствии с санкцией Федеральной прокуратуры ФРГ.

Как сообщается, в 2022 году подозреваемый передавал секретную информацию одной из российских спецслужб. 

Глава BND Бруно Каль сообщил, что разведка по своей инициативе начала масштабное внутреннее расследование, когда появились первые подозрения, и проинформировала прокуратуру после того, как подозрения удалось подтвердить.

Разведка не сообщает подробности из опасений, что это нанесет ущерб интересам Германии, а также по той причине, что это может повредить завершению следствия.

Как заявил Каль, "в случае с Россией мы имеем дело со стороной, которая отличается беспринципностью и готовностью к насилию", и "каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии".

Сергій Бережний
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Германия шпионаж разведка германии бруно каль BND
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