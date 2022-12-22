Сотрудник разведки Германии заподозрен в шпионаже в пользу России

Сотрудник Федеральной разведслужбы Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По данным немецких СМИ, сотруднику Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л. предъявлено подозрение в государственной измене, в частности, в шпионаже в пользу России. Его задержали 21 декабря в соответствии с санкцией Федеральной прокуратуры ФРГ.

Как сообщается, в 2022 году подозреваемый передавал секретную информацию одной из российских спецслужб.

Глава BND Бруно Каль сообщил, что разведка по своей инициативе начала масштабное внутреннее расследование, когда появились первые подозрения, и проинформировала прокуратуру после того, как подозрения удалось подтвердить.

Разведка не сообщает подробности из опасений, что это нанесет ущерб интересам Германии, а также по той причине, что это может повредить завершению следствия.

Как заявил Каль, "в случае с Россией мы имеем дело со стороной, которая отличается беспринципностью и готовностью к насилию", и "каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести ущерб Германии".

Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.

11 августа 2021 года в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В октябре 2022 года разразился скандал из-за того, что власти Германии выдали въездную визу подозреваемому в шпионаже в пользу России, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведслужб союзников.



Сергій Бережний

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