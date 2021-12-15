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Убийство в Берлине. Киллер ФСБ получил пожизненный срок в Германии

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:29
Убийство в Берлине. Киллер ФСБ получил пожизненный срок в Германии - Фото
Вадим Соколов (Красиков) (фото - The Insider)

Связанный с ФСБ РФ россиянин Вадим Соколов (Красиков) получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Welt.

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Как сообщается, Высший земельный суд Берлина признал доказанным, что россиянин застрелил чеченца в берлинском парке 23 августа 2019 года. Суд также признал особую тяжесть вины, что практически исключает досрочное освобождение, отмечают журналисты.

Власти Германии убеждены, что убийство Хангошвили было делом рук российских госструктур, пишут в издании. Киллер является бывшим полковником ФСБ и приехал в Берлин объездным путем под псевдонимом. Немецкая полиция задержала его сразу же после преступления.

Этот случай может навредить российско-немецким отношениям, пишут журналисты. Германия уже высылала из-за берлинского убийства двоих российских дипломатов, власти РФ же обвинения в причастности к расстрелу Хангошвили отрицают.

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Марк Сировой
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фсб берлин убийство тюрьма киллер Зелимхан Хангошвили пожизненный срок Вадим Красиков Вадим Соколов
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