Убийство в Берлине. Киллер ФСБ получил пожизненный срок в Германии

Связанный с ФСБ РФ россиянин Вадим Соколов (Красиков) получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Welt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, Высший земельный суд Берлина признал доказанным, что россиянин застрелил чеченца в берлинском парке 23 августа 2019 года. Суд также признал особую тяжесть вины, что практически исключает досрочное освобождение, отмечают журналисты.

Власти Германии убеждены, что убийство Хангошвили было делом рук российских госструктур, пишут в издании. Киллер является бывшим полковником ФСБ и приехал в Берлин объездным путем под псевдонимом. Немецкая полиция задержала его сразу же после преступления.

Этот случай может навредить российско-немецким отношениям, пишут журналисты. Германия уже высылала из-за берлинского убийства двоих российских дипломатов, власти РФ же обвинения в причастности к расстрелу Хангошвили отрицают.

В марте 2021-го украинские правоохранители проводили обыск в доме тещи Красикова в Харькове. Там нашли фото, благодаря которым стало известно, что обвиняемый попал в Германию под другим именем.

В июле 2021-го лидер Bellingcat Христо Грозев сообщал, что Украина нашла неожиданного свидетеля по делу об убийстве Хангошвили.

В августе 2021-го расследователи Bellingcat нашли новые доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине.

Читайте также: Истории спецслужб. Как спецназ ФСБ "Вымпел" стал киллерами Кремля

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.