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Убийство Хангошвили в Берлине. Украина нашла неожиданного свидетеля – Грозев

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 12:14
Убийство Хангошвили в Берлине. Украина нашла неожиданного свидетеля – Грозев - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве в Берлине участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили – это родственник обвиняемого в этом преступлении агента ФСБ Вадима Красикова. Об этом в Twitter написал журналист-расследователь Христо Грозев. 

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По его словам, свидетель готов дать показания.

"Поскольку судебное расследование убийства Хангошвили, спонсируемого ФСБ, в Берлине подходит к концу, сторона обвинения привлекает неожиданного свидетеля. Оказалось, что украинская власть обнаружила родственника обвиняемого убийцы, и он согласился дать показания", – говорит Грозев.

Ранее Der Spiegel выяснили, что украинские правоохранители проводили обыск в доме тещи Красикова в Харькове – там нашли фото, благодаря которым стало известно, что обвиняемый попал в ФРГ под другим именем.

  • 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.
  • 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.
Станислав Стороженко
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Германия фсб Зелимхан Хангошвили Вадим Красиков Христо Грозев
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