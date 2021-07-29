Убийство Хангошвили в Берлине. Украина нашла неожиданного свидетеля – Грозев
Украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве в Берлине участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили – это родственник обвиняемого в этом преступлении агента ФСБ Вадима Красикова. Об этом в Twitter написал журналист-расследователь Христо Грозев.
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По его словам, свидетель готов дать показания.
"Поскольку судебное расследование убийства Хангошвили, спонсируемого ФСБ, в Берлине подходит к концу, сторона обвинения привлекает неожиданного свидетеля. Оказалось, что украинская власть обнаружила родственника обвиняемого убийцы, и он согласился дать показания", – говорит Грозев.
Ранее Der Spiegel выяснили, что украинские правоохранители проводили обыск в доме тещи Красикова в Харькове – там нашли фото, благодаря которым стало известно, что обвиняемый попал в ФРГ под другим именем.
- 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
- 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.
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