В Германии просят пожизненное для россиянина за убийство чеченца: увидели "приказ Москвы"

Прокуратура Германии требует пожизненное заключение для 56-летнего гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова). Его обвиняют убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019-го, пишет Die Zeit.

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Федеральный прокурор после расследования, которое длилось более года, и привлечения свыше 50 свидетелей вынес вердикт: основные обвинения подтвердились.

Прокуратура считает это преступление заказным убийством с политической подоплекой. Мотивом для преступника якобы послужила "враждебность жертвы к российскому государству".

Прокуроры заявили, что убийство чеченца было заказано "государственными органами центрального правительства Российской Федерации". Правительство России обвинили в нежелании сотрудничать.

Как пишет Die Zeit, если суд докажет, что обвиняемый получил приказ из Москвы, то неизбежны дипломатические санкции.

23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.

4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца могут стоять российские власти.

18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.

29 июля украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве Хангошвили – это родственник обвиняемого Красикова.

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Яна Катасонова

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