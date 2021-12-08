В Германии просят пожизненное для россиянина за убийство чеченца: увидели "приказ Москвы"
Прокуратура Германии требует пожизненное заключение для 56-летнего гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова). Его обвиняют убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019-го, пишет Die Zeit.
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Федеральный прокурор после расследования, которое длилось более года, и привлечения свыше 50 свидетелей вынес вердикт: основные обвинения подтвердились.
Прокуратура считает это преступление заказным убийством с политической подоплекой. Мотивом для преступника якобы послужила "враждебность жертвы к российскому государству".
Прокуроры заявили, что убийство чеченца было заказано "государственными органами центрального правительства Российской Федерации". Правительство России обвинили в нежелании сотрудничать.
Как пишет Die Zeit, если суд докажет, что обвиняемый получил приказ из Москвы, то неизбежны дипломатические санкции.
- 23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
- 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца могут стоять российские власти.
- 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.
- 29 июля украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве Хангошвили – это родственник обвиняемого Красикова.
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