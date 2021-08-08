Убийство Хангошвили в Берлине. Bellingcat нашел новые доказательства причастности ФСБ РФ

Появились новые доказательства связи с российской разведкой Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве чеченского диссидента Зелимхана Хангошвили в 2019 году в Берлине. Об этом говорится в статье Newlines, подготовленной при участии Христо Грозева.

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Около двух лет назад участник второй чеченской войны Хангошвили был застрелен среди бела дня в берлинском парке Тиргартен. По словам очевидцев, убийца подъехал к нему на велосипеде, произвел три выстрела из пистолета и уехал. Позже он остановился, чтобы переодеться и сбрить бороду, а также выбросить велосипед, старую одежду и пистолет в реку Шпрее. За ним наблюдали двое подростков, которые вызвали полицию, в результате подозреваемого задержали вскоре после того, как он попытался смешаться с толпой туристов.

После ареста задержанный утверждал, что он простой турист 50-летний Вадим Соколов. У него были официальные российские документы, удостоверяющие личность.

Расследования Bellingcat показали, что именем "Вадим Соколов" воспользовался 56-летний Вадим Красиков.

Как установила Bellingcat на основе анализа российских государственных баз данных, протоколов судебных заседаний, данных о поездках и ордеров на розыск Интерпола, Красиков совершил как минимум два убийства.

В июне 2013 года в пригороде Москвы Красиков подъехал к человеку на велосипеде, трижды выстрелил в него и скрылся с места – этот эпизод попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей.

После этого убийства имя Красикова было внесено в ордера на розыск и в России, и в Интерполе, но в 2015 году исчезло оттуда. Примерно в то же время в базе данных российских паспортов появилась новая личность – "Вадим Соколов".

С помощью записей телефонных счетов и телекоммуникационных метаданных Bellingcat установил, что за несколько месяцев до поездки в Германию Красиков общался с более чем десятком бывших сотрудников российских спецслужб из подразделения спецназа, известного как "Вымпел".

Основанный в 1981 году, в постсоветскую эпоху "Вымпел" был преобразован в V Управление ФСБ, отвечающее за борьбу с терроризмом.

За несколько дней до поездки Красиков посетил антитеррористический центр ФСБ и провел несколько дней в специально охраняемом комплексе ФСБ по обучению тактической стрельбе "в экстремальных условиях".

Немецкая прокуратура приняла эти доказательства, и большая часть 67-страничного обвинительного заключения Красикова ссылается на Bellingcat в качестве основного или единственного доказательственного источника своего убеждения в том, что Красиков – наемник, обученный ФСБ, для убийства Хангошвили от имени России.

Если эти обвинения будут подтверждены в приговоре суда, то неизбежно повлекут за собой беспрецедентные дипломатические последствия, которыми угрожает правительство Ангелы Меркель, говорится в статье.

Окончательный приговор по делу Красикова ожидался в конце июля. Однако прокурор потребовал продления судебных слушаний, чтобы представить недавно обнаруженные доказательства и вызвать нового свидетеля. Прокуроры заявили суду, что свидетель сможет установить личность обвиняемого и пролить свет на его прошлое как бывшего сотрудника службы безопасности России.

На слушании в окружном суде Берлина 29 июля прокуратура представила десятки фотографий со свадьбы Красикова в 2010 году в Москве и медового месяца в Египте.

Они получили эти фото-свидетельства от украинских правоохранительных органов, которые ранее в этом году провели обыск в домах украинских родственников Красикова.

В ходе обыска были обнаружены свидетельство о браке, в котором зять был указан как Красиков, а также сотни цифровых документов.

По информации Грозева, Хангошвили, помимо того, что был участников второй чеченской войны – был агентом разведки, завербованным контртеррористическим подразделением министерства внутренних дел Грузии в качестве связного с различными исламистскими повстанцами в районе Панкисского ущелья Грузии. По словам его бывшего куратора, Хангошвили также помогал грузинскомй МВД пресекать тайные попытки вербовки среди мусульманского населения Грузии со стороны ФСБ.

23 августа 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.

4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.

29 июля украинские правоохранители нашли "неожиданного" свидетеля по делу об убийстве Хангошвили – это родственник обвиняемого Красикова.

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Наталия Медведева

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