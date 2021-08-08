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Bellingcat почти год расследует взрывы на военных складах в Украине, скоро закончат

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 16:46
Bellingcat почти год расследует взрывы на военных складах в Украине, скоро закончат - Фото
Христо Грозев (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Возможную связь между взрывами на военных складах в Чехии и Болгариями с подобными инцидентами в Украине уже почти год расследует группа независимых журналистов Bellingcat. Об этом сообщил участник Bellingcat Христо Грозев в эфире Украина 24.

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"Одно из расследований, которое мы уже почти год делаем – это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах – ред.), или на заводах (складах – ред.) амуниции. Мы пока расследуем возможность того, что они были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами в Чехии и Болгарии на военных заводах (складах – ред.). Вот это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение,  но это до конца невозможно доказать еще", – рассказал Грозев.

  • 29 октября 2015 года в Сватово возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов. Погибли трое военнослужащих и один гражданский, была уничтожена техника, проводилась эвакуация местных жителей.
  • 23 марта 2017-го на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, который привел к взрывам боеприпасов. Пострадали пострадали почти 4 000 человек.
  • 26 сентября 2017-го на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 000 местных жителей. 
  • 9 октября 2018 года загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов.
  • В апреле 2021-го между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.
  • В период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремели шесть взрывов, погибли 17 человек. Журналисты-расследователи считают, что за этим стоят сотрудники ГРУ РФ.

Читайте также: Bellingcat расследует гибель главы Белорусского дома как возможную спецоперацию – Грозев

Наталия Медведева
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