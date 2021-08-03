Bellingcat расследует гибель главы Белорусского дома как возможную спецоперацию – Грозев

Смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова может быть связана с операцией спецслужб, считает журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев. Об этом он заявил в эфире российской радиостанции Эхо Москвы и пообещал, что Bellingcat будет расследовать гибель Шишова.

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Грозев заявил, что даже без предварительной информации предполагает, что смерть Шишова – не самоубийство.

По его словам, Bellingcat уже несколько дней работает над информацией, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались в оппозиционные беларуские группы в Украине. Поэтому Грозев предполагает, что смерть Шишова могла быть убийством.

"Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", – заявил Грозев.

2 августа 2021 года Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки.

Сегодня, 3 августа, Шишова нашли повешенным.

В полиции заявили, что на теле Шишова найдены ссадины и царапины, характерные для разового нападения.

Денис Юдин

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