В Киеве пропал лидер "Беларуского дома в Украине". Его ищут СБУ и полиция

В Киеве пропал лидер "Беларуского дома в Украине" Виталий Шишов. Он, предположительно, вышел на пробежку и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации.

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"С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", – говорится в сообщении.

Как отметили волонтеры "Беларуского дома в Украине" в комментарии LIGA.net, "глухарь" – это звонок, который сбрасывают при подъеме трубки. Организация уже обратилась в Службу безопасности Украины и Нацпол – правоохранители ищут Шишова с кинологами.

"Он вышел на пробежку и не вернулся. Сейчас выясняются обстоятельства", – сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net. Отмечается, что Шишов пропал в Святошинском районе столицы – туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа.

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Станислав Стороженко

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