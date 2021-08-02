UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве пропал лидер "Беларуского дома в Украине". Его ищут СБУ и полиция

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 17:54
В Киеве пропал лидер
Виталий Шилов (Фото - Telegram-канал Беларуский дом в Украине)

В Киеве пропал лидер "Беларуского дома в Украине" Виталий Шишов. Он, предположительно, вышел на пробежку и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной организации.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", – говорится в сообщении. 

Как отметили волонтеры "Беларуского дома в Украине" в комментарии LIGA.net, "глухарь" – это звонок, который сбрасывают при подъеме трубки. Организация уже обратилась в Службу безопасности Украины и Нацпол – правоохранители ищут Шишова с кинологами.

"Он вышел на пробежку и не вернулся. Сейчас выясняются обстоятельства", – сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net. Отмечается, что Шишов пропал в Святошинском районе столицы – туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция сбу беларусь оппозиция беларуский дом в украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 