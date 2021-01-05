Опубликовавший пленки КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар готов давать показания в Украине

О готовности сотрудничать с Офисом генпрокурора заявил бывший беларуский спецназовец Игорь Макар, опубликовавший записи, на которых якобы экс-глава КГБ Беларуси обсуждает убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом Макар рассказал в интервью Suspilne.

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Макар подтвердил, что передал записи украинским правоохранителям "приблизительно в декабре". По его словам, официального допроса не было, но украинские спецслужбы связывались с ним, и он дал согласие на сотрудничество.

"Я буду готов дать показания в генеральной прокуратуре Украины", – заявил Макар. Также, по его словам, показания в суде или прокуратуре Украины готов дать человек, который непосредственно общался с людьми, чьи голоса присутствуют на записи.

"Он (источник – ред.) уже в безопасности, именно поэтому я все это и опубликовал", – заявил Макар в интервью телеканалу Настоящее время.

Макар заявил о готовности прилететь в Украину, отметив, что это зависит от украинских спецслужб.

Макар утверждает, что записи попали к нему в 2012 году от анонимных источников в КГБ Беларуси. Если бы он попробовал опубликовать их раньше, ему бы грозила опасность: "Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и этой записи сегодня мы бы не услышали", – уверен Макар. Сейчас политическая ситуация изменилась, и он решил поддержать народ Беларуси в борьбе с диктаторским режимом Александра Лукашенко.

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Денис Юдин

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