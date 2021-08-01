Режим Лукашенко депортирует беларускую спортсменку с Олимпиады. Она боится возвращаться

Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко решил принудительно вернуть в страну легкоатлетку Кристину Тимановскую. Она боится возвращаться в Беларусь, сообщает Euroradio.

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Накануне Тимановская раскритиковала беларуские спортивные власти, которые решили поставить ее на бег в эстафете 4х400 метров, хотя она бегает индивидуально на короткие дистанции.

Сегодня, рассказывает Тимановская, ей "просто сказали собирать вещи и лететь домой", хотя завтра она должна была бежать 200 м.

По словам спортсменки, ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси – "психолог и еще кто-то из Национального олимпийского комитета".

Однако о ситуации стало известно, в аэропорт прибыли волонтеры и полиция, отмечают журналиста. "Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают что делать", – писала спортсменка.

На вопрос, боится ли она возвращаться в Беларусь, Тимановская ответила утвердительно.

В пресс-службе НОК Беларуси утверждают, что решили отозвать ее заявку на соревнования "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Спортсменка назвала это "враньем" в Instagram Stories.

Telegram-канал NEXTA также опубликовал видео, на котором Тимановская просит Международный олимпийский комитет о помощи и заявляет, что ее пытаются вывезти против ее воли.

Несколько дней назад Лукашенко публично критиковал сборную Беларуси из-за отсутствия на тот момент медалей на Олимпиаде.

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Марк Сировой

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