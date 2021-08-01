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"Выиграл бы и золото". Романчук прокомментировал серебряную медаль на Олимпиаде

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 10:37
Михаил Романчук и Роберт Финке (фото - ЕРА)

Украинский пловец Михаил Романчук, который завоевал бронзу и серебро на Олимпиаде в Токио, говорит, что выиграл бы и золото, если бы был еще один заплыв. Об этом он заявил в комментарии Суспільне.

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"У меня две медали – серебро и бронза. Если бы был еще один заплыв – было бы и золото, но к сожалению его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки, которые, уверен, что были. Будем их учитывать и двигаться дальше", – сказал он.

Романчук говорит, что доволен вторым местом, ведь для него было необычном соревноваться утром. Он также рад, что в заплыве на 1500 метров смог впервые в карьере опередить немца Флориана Веллбрука, который занял третье место.

Романчук поздравил и победителя – американца Роберта Финке.

"Знал, что американец быстро финиширует, но я проплыл свой максимум. Проплыть где-то лучше я бы не смог, сделал максимум. Есть серебро, есть медаль – я этим доволен", – сказал спортсмен.

Пловец также отметил, что приехал в Японию почти за две недели до старта Олимпиады (12 июля), чтобы организм привык к часовому поясу и режиму. "Но все-таки, как ни крути, биологические часы никаких не обманешь. Трудно, но как я и говорил, все в одинаковых условиях и мне не на что жаловаться", – добавил пловец.

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Марк Сировой
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серебро медаль Олимпиада плавание Михаил Романчук роберт финке Флориан Веллбрук
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