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Третья медаль Украины. Стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 06:40
Третья медаль Украины. Стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио - Фото
Елена Костевич и Олег Омельчук на Олимпиаде в Токио (фото - НОК)

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

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Как отмечается, в малом финале Омельчук и Костевич оказались сильнее сербской пары – Зораны Арунович и Дамира Микеца. Украинские олимпийцы набрали 16 очков, а их оппоненты – 12.

Это третья медаль на Олимпийских играх для Украины. Ранее бронзу завоевали дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

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Марк Сировой
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стрельба медаль олег омельчук сборная украины Олимпийские игры Олимпиада Токио бронза Елена Костевич
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