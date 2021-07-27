Третья медаль Украины. Стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио
Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
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Как отмечается, в малом финале Омельчук и Костевич оказались сильнее сербской пары – Зораны Арунович и Дамира Микеца. Украинские олимпийцы набрали 16 очков, а их оппоненты – 12.
Это третья медаль на Олимпийских играх для Украины. Ранее бронзу завоевали дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин.
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- 26 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан неожиданно проиграла в первом поединке и вылетела с Олимпиады. После поражения она заявила, что хочет "пожить без сабли".
- Вчера теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Олимпиады, а сестры Киченок – в четвертьфинал.
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