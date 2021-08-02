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Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши в Токио

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 12:48
Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши в Токио - Фото
Кристина Тимановская (Фото – Сергей Долженко, EPA)

Отказавшаяся возвращаться в Беларусь спортсменка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщает Reuters.

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По информации агентства, Тимановская сегодня, 2 августа 2021 года, около 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву) приехала на серебристом минивэне к посольству Польши. Она приехала с официальным багажом команды Беларуси и зашла внутрь здания вместе с двумя представителями посольства.

Представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил в эфире Настоящего времени, что Тимановская подала заявление на получение политического убежища в Польше.

Денис Юдин
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Олимпиада 2020 польша беларусь политическое убежище кристина тимановская
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