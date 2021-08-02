Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши в Токио

Отказавшаяся возвращаться в Беларусь спортсменка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщает Reuters.

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По информации агентства, Тимановская сегодня, 2 августа 2021 года, около 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву) приехала на серебристом минивэне к посольству Польши. Она приехала с официальным багажом команды Беларуси и зашла внутрь здания вместе с двумя представителями посольства.

Представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил в эфире Настоящего времени, что Тимановская подала заявление на получение политического убежища в Польше.

1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.

Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской.

Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.

Денис Юдин

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