Спортсменка, которую хотели вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши в Токио
02.08.2021, 12:48
Кристина Тимановская (Фото – Сергей Долженко, EPA)
Отказавшаяся возвращаться в Беларусь спортсменка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщает Reuters.
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По информации агентства, Тимановская сегодня, 2 августа 2021 года, около 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву) приехала на серебристом минивэне к посольству Польши. Она приехала с официальным багажом команды Беларуси и зашла внутрь здания вместе с двумя представителями посольства.
Представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил в эфире Настоящего времени, что Тимановская подала заявление на получение политического убежища в Польше.
- 1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.
- Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской.
- Представитель МОК заявил, что Тимановская находится в безопасном месте.
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