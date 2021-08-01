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Чехия и Польша готовы помочь спортсменке, которую Лукашенко хочет вывезти в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 22:41
Чехия и Польша готовы помочь спортсменке, которую Лукашенко хочет вывезти в Беларусь - Фото
Кристина Тимановская (фото - kristi_timanovskaya, Instagram)

Чехия официально предложила помощь беларуской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую режим диктатора Лукашенко пытался насильно вывезти из Токио в Беларусь, после ее критики в адрес спортивного руководства. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг беларуского спринтера Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По согласованию с Андреем Бабишем (премьер-министр Чехии – ред.) и Яном Гамачеком (глава МВД Чехии – ред.) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", – написал Кулганек.

В беларуской оппозиционной организации Народное антикризиского управление сообщили, что посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь Кристине Тимановской. МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио.

  • Сегодня, 1 августа, режим диктатора Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне лекгоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти, которые решили поставить ее на бег в эстафете 4х400 метров, хотя она бегает индивидуально на короткие дистанции. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественной и полиция.
Наталия Медведева
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кристина тимановская беларусь Олимпиада Токио александр лукашенко
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