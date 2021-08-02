Олимпиада. Легкоатлетка, которую хотели вывезти в Беларусь, находится в безопасности – МОК

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытался насильно вернуть в страну с Олимпиады, находится в безопасном месте в Токио. Об этом заявил спикер Международного олимпийского комитета Марк Адамс, передает Reuters.

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Адамс сказал, что Тимановская – в "надежном и безопасном месте". По его словам, она провела ночь в отеле в аэропорту Токио, после того, как поздно вечером в воскресенье искала защиты у японской полиции.

Спикер МОК также заявил, что со спортсменкой контактировало множество агентств, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Вчера в МОК заявляли в Twitter, что контактировали с Тимановской. Отмечалось, что она находится с властями Японии и чувствует себя в безопасности. В МОК также сообщали, что обратились за разъяснениями в Национальный олимпийский комитет Беларуси.

1 августа режим Лукашенко попытался принудительно вернуть Тимановскую в Беларусь с Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция.

Чехия и Польша заявили, что готовы помочь Тимановской.

Марк Сировой

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