В Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома в Украине. Он был повешенным в парке

В Киеве нашли мертвым главу общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным в парке, передает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, пропавшего вчера Шишова обнаружили сегодня повешенным в одном из парков Киева. Правоохранители изъяли его телефон и личные вещи с места событий.

Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве: будут проверяться все версии, в том числе и замаскированное под суицид убийство.

Правоохранители заявляют, что установят полную картину после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

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Марк Сировой

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