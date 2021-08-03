В Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома в Украине. Он был повешенным в парке
03.08.2021, 09:00
Виталий Шишов (Фото - Telegram-канал Беларуский дом в Украине)
В Киеве нашли мертвым главу общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным в парке, передает пресс-служба Нацполиции.
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Как сообщается, пропавшего вчера Шишова обнаружили сегодня повешенным в одном из парков Киева. Правоохранители изъяли его телефон и личные вещи с места событий.
Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве: будут проверяться все версии, в том числе и замаскированное под суицид убийство.
Правоохранители заявляют, что установят полную картину после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.
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