На теле умершего активиста из Беларуси нашли ссадины и царапины – полиция

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"На данный момент то, что определено – ссадины, просто сдертая кожа на носу, на левом колене и на груди. Если мне не изменяет память, то у него была небольшая потертость на верхней части губы. Это характерно для разового падения, как сказала эксперт", – говорит Клименко.

Правоохранители подчеркивают, что о характере смерти Шишова можно будет говорить только по результатам экспертизы.

Также Клименко сообщил, что на месте смерти Шишова обнаружили пень со следом от обуви. Полиция изучает, кому принадлежит отпечаток.

"Касательно пенька. Высота от петли до земли - 3.08 метра. Высота первого пенька - 60 см, второго пенька, который рядом находился - 50 см. Рост Виталия - 1.85 см", - сказал глава Нацполи.

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Станислав Стороженко

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