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На теле умершего активиста из Беларуси нашли ссадины и царапины – полиция

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 14:20
На теле умершего активиста из Беларуси нашли ссадины и царапины – полиция - Фото
Виталий Шишов (Фото - Instagram vvshishov)
У умершего беларуского активиста Виталия Шишова нашли ссадины и царапины на теле. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

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"На данный момент то, что определено – ссадины, просто сдертая кожа на носу, на левом колене и на груди. Если мне не изменяет память, то у него была небольшая потертость на верхней части губы. Это характерно для разового падения, как сказала эксперт", – говорит Клименко.

Правоохранители подчеркивают, что о характере смерти Шишова можно будет говорить только по результатам экспертизы.

Также Клименко сообщил, что на месте смерти Шишова обнаружили пень со следом от обуви. Полиция изучает, кому принадлежит отпечаток.

"Касательно пенька. Высота от петли до земли - 3.08 метра. Высота первого пенька - 60 см, второго пенька, который рядом находился - 50 см. Рост Виталия - 1.85 см", - сказал глава Нацполи.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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Игорь Клименко полиция Виталий Шишов
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