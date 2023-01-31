СБУ заявила о разоблачении "агента ФСБ", который проник в ВСУ — видео задержания

СБУ сообщила о задержании "агентов проникновения" ФСБ РФ, которые "сливали" врагу позиции ВСУ и вербовали новых информаторов. Один из них был военнослужащим ВСУ.

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В Службе рассказали, что в начале полномасштабного вторжения кадровый сотрудник ФСБ завербовал жителя Харьковской области. Вскоре тот выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где, по данным СБУ, проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области. Там агент собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто изучал систему охраны военного объекта, рассказали в спецслужбе.

Впоследствии мобилизованный был передислоцирован в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области. На востоке Украины, по данным следствия, его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

СБУ считает, что к преступной деятельности он привлек своего земляка, вместе с ним переехавшего после 24 февраля прошлого года в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а впоследствии – в Одесскую область. Там он разведывал места базирования подразделений Сил обороны. Прежде всего пытался выявить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности, рассказали в СБУ.

"В "зоне особого внимания" были бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на юге и востоке Украины", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали обоих мужчин "на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений".

Фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене.

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Вадим Ребрина

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