На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов

Служба безопасности сообщает, что ее контрразведка разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). Им оказался депутат Северского городского совета Донецкой области от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

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По данным следствия, с октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района. Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов, сообщили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки в ходе общения в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина

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