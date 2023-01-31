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На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 11:01
На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщает, что ее контрразведка разоблачила агента главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). Им оказался депутат Северского городского совета Донецкой области от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

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По данным следствия, с октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района. Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов

Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки отчета для корректировки повторных ударов, сообщили в ведомстве.

На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов

На Донбассе СБУ задержала депутата ОПЗЖ по подозрению в корректировке ракетных ударов

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки в ходе общения в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: СБУ: Житель Тернопольской области собирал координаты электроподстанций по заказу ФСБ

Вадим Ребрина
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война сбу ОПЗЖ
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