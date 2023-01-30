СБУ: Житель Тернопольской области собирал координаты электроподстанций по заказу ФСБ

СБУ задержала жителя Кременецкого района Тернопольской области, который по заданию российских оккупантов собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прежде всего злоумышленника интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций, сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики.

Однако, сотрудники СБУ помешали этим планам – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передать оккупантам разведданные со своего смартфона, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района Тернопольской области, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора он попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных в соцсетях.

Для выполнения вражеских задач, по информации СБУ, агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.

С ФСБ контактировал через специально созданный Telegram-канал.

Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также сегодня СБУ разоблачила агента, который передавал представителям страны-агрессора России сведения о базировании ВСУ в Харькове.

Читайте также: СБУ и ГУР опровергают слухи о разладах между спецслужбами и готовят "сюрпризы" для россиян

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.