СБУ и ГУР опровергают слухи о разладах между спецслужбами и готовят "сюрпризы" для россиян

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обсудили будущие совместные спецоперации СБУ и ГУР, которые, как утверждают они, приблизят победу Украины. В СБУ и ГУР пдчеркивают, что между спецслужбами нет никаких разладов.

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В сообщении СБУ сказано, что спецслужбы работают в тесном взаимодействии 24/7: "Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь".

23 января Малюк и Буданов провели совместное рабочее совещание – утверждают, что его последствия будут "лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств".

"Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", – заявил Малюк.

В ГУР заявили, что слухи о якобы недопонимании между руководителями разведки и СБУ – "вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага".

На прошлой неделе вышел материал WSJ, в котором Буданов раскрыл личность человека, предупредившего о вторжении РФ – это был Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ "при задержании".

Подоляк заявил, что гибель Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.

По словам Буданова, Киреева убили в авто СБУ, а труп выбросили на улицу. Он погиб перед поездкой в Гомель, где должен был затягивать переговоры с РФ. Начальник ГУР сказал, что говорил о случившемся с тогдашним главой СБУ Бакановым, но тот не смог объяснить, что произошло и почему. Следствие по делу продолжается.

Оксана Житнюк

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