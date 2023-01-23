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СБУ и ГУР опровергают слухи о разладах между спецслужбами и готовят "сюрпризы" для россиян

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 15:31
СБУ и ГУР опровергают слухи о разладах между спецслужбами и готовят
Кирило Буданов і Василь Малюк (Фото - СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обсудили будущие совместные спецоперации СБУ и ГУР, которые, как утверждают они, приблизят победу Украины. В СБУ и ГУР пдчеркивают, что между спецслужбами нет никаких разладов.

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В сообщении СБУ сказано, что спецслужбы работают в тесном взаимодействии 24/7: "Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь".

23 января Малюк и Буданов провели совместное рабочее совещание – утверждают, что его последствия будут "лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств".

"Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", – заявил Малюк.

В ГУР заявили, что слухи о якобы недопонимании между руководителями разведки и СБУ – "вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага".

  • На прошлой неделе вышел материал WSJ, в котором Буданов раскрыл личность человека, предупредившего о вторжении РФ – это был Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ "при задержании".
  • Подоляк заявил, что гибель Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.
  • По словам Буданова, Киреева убили в авто СБУ, а труп выбросили на улицу. Он погиб перед поездкой в Гомель, где должен был затягивать переговоры с РФ. Начальник ГУР сказал, что говорил о случившемся с тогдашним главой СБУ Бакановым, но тот не смог объяснить, что произошло и почему. Следствие по делу продолжается.
Оксана Житнюк
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сбу война гур разведка
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