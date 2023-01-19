Подоляк: Гибель агента Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает, что убитый "при задержании" сотрудниками СБУ банкир Денис Киреев был членом украинской делегации на переговорах с РФ. Подоляк назвал причиной его гибели нескоординированность между силовыми структурами. Об этом он сказал в интервью Delfi.

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"Он (Киреев. – Ред.) имел отношение к консультации. Грубо говоря, он по направлению, касающемуся военных столкновений, консультировал. Он не был членом делегации", – сказал Подоляк.

Он подтвердил, что Киреев "имел отношение" к ГУР. "Его убийство было связано с внутренним... Это же первые дни войны были, и это было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. То есть там были определенные претензии с одной стороны к нему, а с другой стороны не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Вот причина. Это не связано с работой делегации и с переговорным процессом как таковым", – сказал Подоляк.

По его словам, Киреев не был агентом России. "Россия попыталась, конечно, потом подать это, что смотрите... Ну, Россия же любит создать ощущение двойственности, недосказанности... И Россия включилась в эту тему: вот, смотрите, у нас есть там свои агенты..." – сказал советник главы ОП.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова сообщила, что Киреев был агентом, предупредившим военную разведку о планах России атаковать Украину в первые часы 24 февраля.

По словам Буданова, "он (Киреев. – Ред.) наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и правительственными чиновниками". Учитывая это, ему было предложено работать на ГУР.

Также Буданов, согласно статье, предложил Кирееву принять участие в переговорах с РФ, поскольку тот был знаком с двумя участниками российской делегации. Банкир знал, что ему рискованно появляться в составе украинской делегации (раскроется, как агент), и поначалу не хотел участвовать, но позже согласился.

На второй раунд переговоров 3 марта глава ГУР также настоял, чтобы Киреев снова полетел в Беларусь, пишет WSJ. 5 марта он был убит.

Согласно информации издания, Киреев был задержан в центре Киева сотрудниками СБУ, которые потребовали от его охраны сложить оружие. "Банкира задержали и увезли, а через полтора часа он был обнаружен мертвым", – пишет WSJ.

Вадим Ребрина

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