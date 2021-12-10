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Если полномасштабное вторжение, у нас не хватит ресурсов без поддержки Запада – глава ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 12:41
Если полномасштабное вторжение, у нас не хватит ресурсов без поддержки Запада – глава ГУР - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видеозаписи)

Если Россия решит развязать полномасштабную войну, усилий только Вооруженных Сил Украины вряд ли хватит, чтобы отразить вторжение: нужна серьезная военная помощь Запада. Об этом в комментарии The New York Times сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Как пишет издание, вооружений и сил ВСУ хватает, чтобы сохранять паритет в окопной войне на истощение, которая длится с 2014 года, но для отражения вторжения по всем фронтам этого будет мало. 

"К сожалению, на данном этапе Украине нужно быть объективной. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил", – сказал генерал ГУР МО. Такое мнение Буданов высказывал еще в ноябре.

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Он считает, что при сценарии вторжения, которое может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам, "очень быстро украинские военные будут выведены из строя, а их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт".

СПРАВКА. Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль продолжает стягивать войска. Речь идет о возможном новом вторжении этой зимой, либо о запугивании Украины.

Исходя из такого развития событий, говорит генерал, ответственность за театр военных действий ляжет на командиров на местах.

"Они будут держаться, пока есть патроны. Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без доставки резервов (там) не сможет выстоять ни одна армия в мире", – резюмировал Буданов.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России ВСУ война угроза разведка оккупация вторжение сдерживание Кирилл Буданов
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