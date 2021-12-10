Депутат ЕС: Путин не упустит возможность напасть на Украину, какими б санкциями не грозили

Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас считает, что президент России Владимир Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями ему не грозили. Об этом Террас заявил в эфире Delfi.

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По его мнению, Россия выбрала благоприятное время для подготовки вторжения: во Франции грядут выборы президента, в Германии происходит смена канцлера, а президент США, по мнению депутата, не проявил себя с сильной стороны.

"У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю – какими бы санкциями ни грозили Путину, – что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война", – сказал Террас.

По мнению депутата, у РФ есть ряд целей в Украине, которые она надеется достичь силой. Если Кремль будет знать, что вмешательства Запада не будет, то 100 000 человек в Донбассе явно нацелены на соединение с временно оккупированным Крымом, считает он.

Террасу оппонировал другой евродепутат Урмас Паэт. Он отметил, что если Россия пойдет на вторжение в январе, то это будет означать смену ее тактики, ведь предыдущие атаки на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м были неожиданными, сейчас же сюрприза не будет.

Однако Террас считает, что желание РФ навязать свою повестку сейчас больше, чем в предыдущие годы. По его словам, она с лета занимается эскалацией в различных регионах, о чем свидетельствует энергетический кризис в Европе и миграционный – на границе Беларуси и ЕС.

Террас полагает, что Путин хочет изменить архитектуру безопасности Европы под себя – чтобы Россия имела влияние на соседей, располагала буферной зоной, а в странах Балтии не было военного присутствия НАТО и США.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина и Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

Белым дом сообщил, что после переговоров американский лидер обсудил ситуацию с лидерами Британии, ФРГ, Италии и Франции. Он хочет организовать переговоры "на высшем уровне" между этими союзниками по Альянсу и Москвой. В МИД РФ заявили, что ничего не знают о таком плане Байдена.

Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал идею Байдена позвать РФ на переговоры союзников по НАТО.

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Марк Сировой

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