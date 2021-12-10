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Депутат ЕС: Путин не упустит возможность напасть на Украину, какими б санкциями не грозили

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 10:32
Депутат ЕС: Путин не упустит возможность напасть на Украину, какими б санкциями не грозили - Фото
Рихо Террас (скриншот видео Delfi)

Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас считает, что президент России Владимир Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями ему не грозили. Об этом Террас заявил в эфире Delfi.

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По его мнению, Россия выбрала благоприятное время для подготовки вторжения: во Франции грядут выборы президента, в Германии происходит смена канцлера, а президент США, по мнению депутата, не проявил себя с сильной стороны.

"У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю – какими бы санкциями ни грозили Путину, – что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война", – сказал Террас.

По мнению депутата, у РФ есть ряд целей в Украине, которые она надеется достичь силой. Если Кремль будет знать, что вмешательства Запада не будет, то 100 000 человек в Донбассе явно нацелены на соединение с временно оккупированным Крымом, считает он.

Террасу оппонировал другой евродепутат Урмас Паэт. Он отметил, что если Россия пойдет на вторжение в январе, то это будет означать смену ее тактики, ведь предыдущие атаки на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м были неожиданными, сейчас же сюрприза не будет.

Однако Террас считает, что желание РФ навязать свою повестку сейчас больше, чем в предыдущие годы. По его словам, она с лета занимается эскалацией в различных регионах, о чем свидетельствует энергетический кризис в Европе и миграционный – на границе Беларуси и ЕС.

Террас полагает, что Путин хочет изменить архитектуру безопасности Европы под себя – чтобы Россия имела влияние на соседей, располагала буферной зоной, а в странах Балтии не было военного присутствия НАТО и США.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина и Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Белым дом сообщил, что после переговоров американский лидер обсудил ситуацию с лидерами Британии, ФРГ, Италии и Франции. Он хочет организовать переговоры "на высшем уровне" между этими союзниками по Альянсу и Москвой. В МИД РФ заявили, что ничего не знают о таком плане Байдена.
  • Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал идею Байдена позвать РФ на переговоры союзников по НАТО.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко 

Марк Сировой
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европарламент Рихо Террас санкции владимир путин вторжение войска россии
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