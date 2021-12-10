Евродепутат: Россия вряд ли нападет на Украину зимой: ее обычная тактика – внезапность

Маловероятно, чтобы Россия осуществила вторжение в Украину в январе 2022 года – это выйдет за рамки "ее привычного поведения". Решительные действия Кремль всегда предпринимал внезапно, сказал евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, его цитирует Delfi.

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"Если посмотреть с тактической точки зрения, что и когда происходит и когда случались самые важные события последних лет — начиная с нападения на Грузию в 2008 году, Крыма в 2014 году, Донбасса и заканчивая нынешними действиями на белорусско-европейской границе, — то эти события стали сюрпризом для Запада", – подчеркнул он.

Паэт добавил, что вторжение России в Украину "будет означать существенную перемену в тактике", поскольку не станет для украинских партнеров неожиданностью.

По словам европейского политика, Кремль стремится, чтобы "Киев перестал смотреть на Запад и остался в сфере влияния РФ", поэтому сосредотачивает войска около украинской границы.

"За последние годы такие сообщение поступали не один раз", – напомнил он.

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Яна Катасонова

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