Евродепутат: Россия вряд ли нападет на Украину зимой: ее обычная тактика – внезапность
Маловероятно, чтобы Россия осуществила вторжение в Украину в январе 2022 года – это выйдет за рамки "ее привычного поведения". Решительные действия Кремль всегда предпринимал внезапно, сказал евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, его цитирует Delfi.
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"Если посмотреть с тактической точки зрения, что и когда происходит и когда случались самые важные события последних лет — начиная с нападения на Грузию в 2008 году, Крыма в 2014 году, Донбасса и заканчивая нынешними действиями на белорусско-европейской границе, — то эти события стали сюрпризом для Запада", – подчеркнул он.
Паэт добавил, что вторжение России в Украину "будет означать существенную перемену в тактике", поскольку не станет для украинских партнеров неожиданностью.
По словам европейского политика, Кремль стремится, чтобы "Киев перестал смотреть на Запад и остался в сфере влияния РФ", поэтому сосредотачивает войска около украинской границы.
"За последние годы такие сообщение поступали не один раз", – напомнил он.
- В октябре 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- В начале декабря США поделились с Европой разведданными, которые убедили даже некоторые "скептически" настроенные страны в ЕС, в том числе Германию, что Россия все-таки может готовить новое вторжение в Украину.
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