"Выкинули труп на улицу". Буданов рассказал о гибели Киреева и его задании в Гомеле

Штатного сотрудника Главного управления разведки Минобороны Дениса Киреева убили в автомобиле Службы безопасности Украины, а его труп выбросили на улицу. Он погиб перед поездкой в Гомель, где должен был затягивать переговоры с Россией. Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Буданов отметил, что не может раскрывать подробности гибели Киреева, поскольку следствие по этому делу продолжается.

Начальник ГУР подчеркнул, что Киреев не был двойным агентом.

"Он много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры... И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже документировано, записано и все лежит здесь в архивах", – сказал Буданов.

Начальник ГУР рассказал, что Киреева вызвали в СБУ прямо из его (Буданова) кабинета и он поехал.

"За примерно 200 метров к центральному зданию СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники Альфы с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это производили задержание в такой форме", – сказал Буданов.

По его словам, Киреев сказал водителю остановиться, его пересадили в микроавтобус, тот проехал несколько кварталов, а потом тело Киреев выпало из этого микроавтобуса.

"Факты таковы: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу", – сказал начальник ГУР и добавил, что лично знает людей, которые "казнили" Киреева.

Начальник ГУР сказал, что говорил о случившемся с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, но тот не смог объяснить ему, что произошло и почему.

Буданов добавил, что после визита в СБУ Киреев должен был сесть на поезд и ехать в Гомель, где тогда проводились переговоры с Россией, и стараться затянуть процесс.

"Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, совершить определенные действия по отпору врага. ​

Если вы помните эти события, то ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение", – подчеркнул Буданов.

На уточняющий вопрос он ответил, что говорит о людях с украинской стороны.

19 января вышел материал WSJ, в котором Буданов раскрыл личность человека , предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – это был Киреев.

, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – это был Киреев. Подоляк заявил, что гибель Киреева — следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.