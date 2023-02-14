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Шпионаж РФ в Европе продолжается, пытаются сорвать поставки оружия и влиять на СМИ – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 13:13
Шпионаж РФ в Европе продолжается, пытаются сорвать поставки оружия и влиять на СМИ – ГУР - Фото
Фото - ГУР

В странах Европы продолжают активно действовать шпионские сети РФ, которые пытаются влиять на общественное мнение и срывать военную помощь Украине. Об сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью греческому изданию "Iefimerida".

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Представитель ГУР отметил, что в последнее время российская разведывательная сеть в Европе сосредоточилась на нейтрализации поставок западного оружия Украине, а также на попытках повлиять на общественное мнение через средства массовой информации.

По его словам, шпионы РФ пытаются "повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение", и для этого усиленно работают со СМИ.

"Известны случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей – поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", – рассказал Черняк.

Он также напомнил, что Россия давно пытается втащить всю Европу в свою "зону влияния", и что если Кремлю удастся победить в Украине, он на этом не остановится  и пойдет дальше.

"Мы знаем, что у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – сказал представитель ГУР.

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Сергій Бережний
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Главное управление разведки разведка РФ гур шпионаж российская разведка андрей черняк
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