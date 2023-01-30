UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 10:59
В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

В декабре 2022 года в центре Любляны по подозрению в шпионаже в пользу России были арестованы два человека. Операцию возглавила окружная прокуратура Любляны на основании отчета Словенского агентства разведки и безопасности (Sova). Об этом сообщает SiolNET.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации издания, оба задержанных имели гражданство и паспорта третьих стран, поэтому не представлялись гражданами России.

В Словении они открыли фирму, которая официально должна была заниматься перепродажей антиквариата. У компании были офисы в административном здании в центре Любляны.

По данным 24ur.com, российские агенты служили в ГРУ и действовали в рамках комплексной программы, которую агенты контрразведки США назвали "нелегалами". Это рассредоточенная сеть высококвалифицированных "спящих агентов", которые в большинстве своем имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто стран Южной Америки.

Читайте также: В Польше задержан российский бизнесмен-реконструктор – собирал данные о войсках НАТО

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
шпионаж словения гру рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 