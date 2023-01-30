В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В декабре 2022 года в центре Любляны по подозрению в шпионаже в пользу России были арестованы два человека. Операцию возглавила окружная прокуратура Любляны на основании отчета Словенского агентства разведки и безопасности (Sova). Об этом сообщает SiolNET.

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По информации издания, оба задержанных имели гражданство и паспорта третьих стран, поэтому не представлялись гражданами России.

В Словении они открыли фирму, которая официально должна была заниматься перепродажей антиквариата. У компании были офисы в административном здании в центре Любляны.

По данным 24ur.com, российские агенты служили в ГРУ и действовали в рамках комплексной программы, которую агенты контрразведки США назвали "нелегалами". Это рассредоточенная сеть высококвалифицированных "спящих агентов", которые в большинстве своем имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто стран Южной Америки.

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Вадим Ребрина

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